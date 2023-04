Unsittliche Berührung und Raub: Polizei fahndet nach Pest-Arzt

Koblenz - Die Polizei in Koblenz fahndet nach einem unbekannten Mann wegen eines Sittlichkeits- und Raubdelikts.

Daraufhin kam es zu einem Handgemenge mit dem Begleiter der Frau, während dem der Täter die teure Brille Mannes an sich nahm und anschließend die Flucht ergriff.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Mittwoch noch einmal den genauen Tathergang. Demnach hatte sich der als Pest-Arzt mit einem schwarzen Umhang und der typischen weißen Maske kostümierte Mann zunächst im Gedränge einer Frau genähert und diese unsittlich berührt.

Zu der Tat kam es bereits am vergangenen Rosenmontag (20. Februar) an der Kreuzung von Friedrich-Ebert-Ring und Moselring. Da die Fahndung nach dem Täter aber bislang erfolglos verlief, hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Laut dem Polizeisprecher war es der Frau während der Auseinandersetzung gelungen, die Maske des Täters kurz zur Seite zu schieben. Sie beschrieb den Mann demnach als 40 bis 45 Jahre alt mit dunklem Teint. Seine Größe schätzte sie auf 1,85 bis 1,90 Meter.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Koblenz unter der Telefonnummer 0261/1032510 oder per E-Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de entgegen.