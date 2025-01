Versuchte Vergewaltigung im Stadtpark: Polizei sucht diesen Mann

Hamburg - Fahndung in Hamburg : Die Polizei sucht per Phantombild nach einem Triebtäter.

Die Tat geschah nachts im Harburger Stadtpark. (Symbolbild) © irontrybex/123RF

Die Tat ereignete sich bereits am 9. September 2024 gegen 23 Uhr im Harburger Stadtpark. Zu der Zeit spazierte dort eine 46-Jährige. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, sprach ein Mann die Frau in offensichtlich sexueller Absicht an. Sie lehnte die Gesprächsversuche deutlich ab und ging weiter.

Doch im Bereich des nördlichen Parkausgangs griff der Mann die 46-Jährige unvermittelt an. Er verletzte sie dabei im Gesicht und stieß sie zu Boden.

Der Angreifer fixierte die Frau. Sie schrie laut und wehrte sich. Damit hatte der Mann anscheinend nicht gerechnet und ließ von ihr ab. Anschließend lief er in unbekannte Richtung davon.

Bislang haben die Ermittlungen des Landeskriminalamtes für Sexualdelikte (LKA 42) nicht zur Identifizierung eines Verdächtigen geführt. Deswegen hat das Amtsgericht Hamburg dem Antrag der Staatsanwaltschaft für eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Phantombild des mutmaßlichen Täters stattgegeben.

Der Tatverdächtige hat folgende Merkmale: