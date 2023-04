Versuchter Einbruch an Weihnachten: Polizei fahndet nach zwei Männern!

Hamburg - Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Tätern, die versucht haben sollen, in ein Haus in Hamburg -Farmsen-Berne einzubrechen.

Wer erkennt diesen Mann? © Polizei Hamburg

Die Tat ereignete sich bereits am 25. Dezember 2022, wie die Polizei mitteilte.

Demnach haben die beiden Männer am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 19.30 und 20.04 Uhr versucht, ein Fenster auszuhebeln und so in das Haus einzubrechen. Dabei wurde einer der Täter von der Überwachungskamera gefilmt.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:



Person auf dem Bild:

40-45 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

sportliche Figur

bekleidet mit dunkler Mütze

schwarze Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe, dunkle Handschuhe

weißer Mund-Nasenschutz

Zweite Person: