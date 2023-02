Verurteilter Sex-Täter (64) weiter auf der Flucht: Polizei warnt vor Fake-News in sozialen Medien

Die Polizei fahndet mittlerweile bundesweit nach dem flüchtigen 64-Jährigen, der unter anderem wegen Totschlags verurteilt wurde. © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Dem 64-Jährigen, der wegen Totschlags und mehrerer Sexualdelikte verurteilt wurde und in Sicherungsverwahrung in der JVA Brandenburg an der Havel untergebracht war, gelang am Mittag des 15. Februars gegen 13.15 Uhr während eines begleiteten Ausgangs die Flucht.



Der verurteilte Straftäter nutzte einen Toilettengang im Berliner Europa Center, um den beiden Beamten des Justizvollzugs, die ihn bei seinem Einkaufsbummel begleiteten, zu entkommen.

Seitdem fehlt von dem Geflüchteten jede Spur und auch alle bisher unternommenen Anstrengungen, ihn zu finden, sind ins Leere gelaufen. Daher hat die Polizeidirektion West jetzt noch einmal ein aktuelles Foto samt Beschreibung des Flüchtigen veröffentlicht.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: