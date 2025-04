14.04.2025 16:47 Von hinten niedergeschlagen und beraubt: 62-Jähriger schwer verletzt in Klinik

Von Lisa Marie Peisker

Halle (Saale) - Hinterrücks schlich sich ein Räuber in der Nacht zu Samstag in Halle an sein 62-jähriges Opfer ran und schlug auf den Kopf des Mannes ein. Der 62-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa Dieser war gegen 3 Uhr im Bereich der Delitzscher Straße (Auffahrt DB-Gelände gegenüber Einfahrt Hans-Dietrich-Genscher Platz) unterwegs, gab Polizeisprecher Thomas Müller bekannt. Durch die Schläge fiel der 62-Jährige zu Boden, was sein Gegenüber nicht davon abhielt, weiter auf ihn einzuprügeln. "Nachfolgend entnahm der unbekannte Täter das Portemonnaie aus der Jacke des Geschädigten" und flüchtete in unbekannte Richtung, so Müller. Fahndung Fahndung nach Autofahrerin: Sie ließ verletzten Radfahrer nach Unfall liegen Der 62-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins städtische Krankenhaus eingeliefert. Später beschrieb er den Täter als etwa 180 Zentimeter großen Mann mit sportlicher Gestalt. Bei der Suche ist die Polizei nun auf Eure Hilfe angewiesen. Wer die Tat beobachten konnte, oder eine Person, auf die die Beschreibung zutreffen könnte, in der Nähe des Tatorts gesehen hat, kann sich jederzeit unter der Tel. 0345/2242000 bei der Polizei melden.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa