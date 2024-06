Vorsicht vor Rimi M. (36): Er soll Rentner ins Gleisbett geschubst haben

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem Mann, der einen Rentner in Berlin ins Gleisbett geschubst haben soll. © 123RF/angelarohde, Polizei Berlin(Bildmontage)

Wie die Beamten am Montag mitteilten, soll der auf den veröffentlichten Fotos abgebildete Mann den Rentner am 20. April gegen 20.20 Uhr am U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz unvermittelt von hinten auf die Schienen geschubst haben.

Bereits wenige Tage nach der Tat veröffentlichten die Beamten einen Zeugenaufruf. Doch nun liegt eine konkrete Beschreibung des mutmaßlichen Täters vor.

Der Gesuchte ist circa 1,72 Meter groß und von schlanker Gestalt. Zuletzt trug er einen Vollbart und hatte eine Glatze. Besonders auffällig sind seine markanten Narben im Gesicht:

fünf Zentimeter lange Narbe an der rechten Schläfe

ein Zentimeter lange Narbe an der linken Augenbraue

zwei Zentimeter lange Narbe an der Stirn

zwei Zentimeter lange Narbe an der rechten Wange

Zum Tatzeitpunkt war der Gesuchte mit einer dunklen Jacke, einer Jeans, schwarzen Turnschuhen und einer schwarzen Mütze bekleidet. Außerdem führte er einen dunklen Rucksack mit sich.