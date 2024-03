Wer kennt diesen mutmaßlichen brutalen Bus-Schläger?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, war der bislang Unbekannte am Sonntag, den 23. April, vergangenen Jahres in einem Bus der Linie M48 in Richtung Zehlendorf unterwegs.

Gegen 0.20 Uhr eskalierte ein vorausgegangener Streit, als sich der Bus an der Rheinstraße Ecke Schmiljanstraße befand.

An diesem war neben dem Gesuchten auch ein bereits bekannter Tatverdächtiger beteiligt. Das Duo soll dann einem 39-jährigen Fahrgast mehrfach gegen den Kopf geschlagen und gegen den Oberkörper getreten haben.

Der Angegriffene erlitt einen Bruch des Jochbeins und musste operativ behandelt werden.