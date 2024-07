Wodka gestohlen und Messer gezückt: Wer kennt diese Männer?

Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Laut Kriminalpolizei ereignete sich die Tat am Dienstag, 9. Januar, in einem Getränkemarkt an der Schönhauser Allee. Demnach betraten die Männer gegen 12.50 Uhr das Geschäft. Einer von ihnen ging direkt zum Spirituosenregal und steckte zwei Wodka-Flaschen in seine Jackentasche.

Auf dem Weg zum Ausgang sprach eine 53-jährige Angestellte die Langfinger auf die noch nicht bezahlten Schnapsflaschen an und verstellte diesen den Weg. Daraufhin schob der Mann mit den Flaschen die Mitarbeiterin zur Seite und öffnete die Tür.

Als die Angestellte zusammen mit einem hinzugekommenen Kollegen versuchte, den Komplizen des Diebes festzuhalten, zückte dieser ein Messer und bedrohte die Mitarbeiter des Getränkemarktes. Anschließend flüchtete das Duo.

Die Ermittler fragen: