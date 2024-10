Schlimmer Verdacht: Wurde Frau in Suizidkapsel ermordet?

Die Selbstmordkapsel stammt aus den Niederlanden und wurde von der Firma "The Last Resort" entwickelt. © HANDOUT / THE LAST RESORT / AFP

Die Amerikanerin hatte sich am 24. September in der Suizid-Kapsel "Sarco" das Leben genommen, da sie an einer unheilbaren Krankheit litt.

An ihrer Seite: Florian Willet, Präsident der Sterbehilfe-Organisation "The Last Resort" und Koordinator des ersten "Sarco"-Einsatzes. Dieser sitzt seitdem in Untersuchungshaft!

Willet wird "selbst tüchtige" Beihilfe zum Mord vorgeworfen, eine derart lange U-Haft sei aber ungewöhnlich, wie die Watson berichtet.

Die niederländische Zeitung De Volkskrant stellt nun eine neue Vermutung in den Raum: Die Untersuchungshaft solle länger andauern, da die Schaffhauser Staatsanwaltschaft wegen vorsätzlicher Tötung ermittle.