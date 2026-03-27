84-Jährige missbraucht und getötet: So urteilte das Gericht

Offenburg - Ein junger Mann bricht in die Wohnung einer Seniorin in Kehl ein, missbraucht und tötet sie brutal - nun ist der 24-jährige Angeklagte vor dem Landgericht Offenburg unter anderem wegen Mordes zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Nachdem der Angeklagte die Frau missbraucht und umgebracht hatte, nahm er ihre Bankkarte und tätigte mehrere kleine Einkäufe. © Magdalena Henkel/dpa

Zusätzlich wird die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet, wie der Vorsitzende Richter in der Urteilsverkündung erläuterte.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der damals 23-jährige Deutsche im August vergangenen Jahres über eine unverschlossene Balkontür in das Haus der 84-Jährigen in Kehl (Ortenaukreis) eingedrungen war, um Wertgegenstände zu stehlen.

Im Schlafzimmer traf er auf die schlafende Seniorin. Um ungestört seinem Plan nachgehen zu können, würgte er die Frau, bis er davon ausging, dass sie tot ist.

Die bewusstlose Seniorin erwachte jedoch wenig später. Daraufhin schlug der Mann mit einem Gehstock und einem Stein auf sie ein, bis sie erneut das Bewusstsein verlor. Im Anschluss verging er sich an der Frau.