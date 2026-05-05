Mann zum Tottrinken motiviert? Vier Jugendliche vor Gericht

Heidelberg/Eberbach - Vier Jugendliche in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) sollen im Jahr 2024 einen 27-Jährigen dazu gebracht haben, so viel Alkohol zu trinken, dass er kurz darauf starb. Von Dienstag an stehen sie vor dem Landgericht Heidelberg.

Mehrere Jugendliche sollen einen Mann (†27) dazu veranlasst haben, jede Menge harten Alkohol zu trinken. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Der junge Mann starb laut Anklage im Oktober 2024 drei Tage nach dem Zusammentreffen mutmaßlich an den Folgen seiner Alkoholvergiftung. Der Vorwurf lautet demnach Körperverletzung mit Todesfolge.

Die zum Tatzeitpunkt 15 und 16 Jahre alten Angeklagten und das Opfer kannten sich laut Gericht vor der Tat. Sie sollen sich in der Wohnung eines der Angeklagten getroffen haben und den 27-Jährigen dazu veranlasst haben, erhebliche Mengen harten Alkohols zu trinken, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Sie machte keine Angaben dazu, um welchen Alkohol es sich gehandelt hat und um welche Mengen. Harter Alkohol sind hochprozentige alkoholische Getränke wie etwa Wodka oder Whisky.

Erst nachdem der Mann nach dem Alkoholkonsum mehrere Stunden ohne Bewusstsein gewesen war, soll einer der Jugendlichen den Notruf gewählt haben. Nach dem Eintreffen des Rettungswagens wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, wo er drei Tage später starb.