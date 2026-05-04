Atommüll in Philippsburg: Selbst bei Flugzeugabsturz sicher?

Mannheim/Philippsburg - Selbst bei einem Flugzeugabsturz oder einem Drohnenangriff auf das Atommüll-Zwischenlager in Philippsburg bei Karlsruhe reichen die Schutzmaßnahmen aus Sicht des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Baden-Württemberg aus.

Im Energiepark Philippsburg wurde das Zwischenlager für radioaktive Abfälle eingerichtet. © Uwe Anspach/dpa

Es hat jetzt seine Entscheidung aus dem Dezember begründet, als es die Klage der Gemeinde und drei weiterer Kläger abwies.

"Die Schadensvorsorge gegen den zufälligen Absturz eines schnell fliegenden Militärflugzeugs sei - auch im Hinblick auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und durch die von den Klägern behaupteten erhöhten Flugbewegungen - gewährleistet", heißt es dazu in einer Mitteilung unter anderem.

Das Gericht in Mannheim verwies auf Angaben des Verteidigungsministeriums, dass trotz erhöhter Flugbewegungen immer seltener Flugzeuge abstürzten. Ferner ereigneten sich solche Vorfälle vor allem bei Start, Landung und Luftkampfübungen. Diese fänden nicht in der Umgebung des Lagers statt.

Bei einem gezielten Angriff mittels - auch mit Sprengstoff beladener - Drohnen oder panzerbrechender Waffen sei eine unzulässige Strahlenbelastung auszuschließen, so der VGH weiter.

Das habe das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) rechtsfehlerfrei bewertet.