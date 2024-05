Baby in Glascontainer entsorgt: Mutter muss in den Knast!

Die Mutter (38) des Kindes musste sich vor Gericht verantworten. © Tatjana Bojic/dpa

Die Kammer sah es am Montag als erwiesen an, dass die Frau ihr Baby im vergangenen Herbst kurz nach der Geburt in Tötungsabsicht in einem Altglascontainer im Alb-Donau-Kreis ausgesetzt hatte.

Ein Passant hatte das Kind entdeckt und Rettungskräfte alarmiert. Das Baby blieb unverletzt.

Einer Gerichtssprecherin zufolge hatte die Staatsanwaltschaft zuvor eine Verurteilung zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft unter anderem wegen versuchten Mordes beantragt.

Die Verteidigung hatte demnach eine Freiheitsstrafe von vier Jahren unter anderem wegen versuchten Totschlags gefordert.