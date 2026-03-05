Bekannten ermordet: Freiburger Landgericht spricht Urteil gegen 48-Jährigen

Freiburg - Unter anderem wegen Mordes an einem Bekannten hat das Landgericht Freiburg einen 48-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das teilte ein Gerichtssprecher mit.

Der 48-Jährige muss für viele Jahre hinter Gitter. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Der Täter hatte den 66-Jährigen den Vorwürfen zufolge im Juni vergangenen Jahres gewaltsam in dessen Wohnung in Gundelfingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald getötet. Der deutsche Angeklagte hatte sich den Angaben nach "zuletzt noch geständig eingelassen".

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die beiden Nebenkläger-Vertreter hatten dem Sprecher zufolge neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt.

Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich gewesen, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.

Das Gericht folgte dem jedoch nicht, wie der Sprecher mitteilte. Der Verteidiger hatte den Angaben nach keinen bestimmten Antrag gestellt, aber keine besondere Schwere der Schuld gesehen.