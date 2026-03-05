Bekannten ermordet: Freiburger Landgericht spricht Urteil gegen 48-Jährigen

Ein Mann tötet einen 66-Jährigen in Gundelfingen. Sogar die besondere Schwere der Schuld steht im Raum. Nun hat das Freiburger Landgericht sein Urteil gefällt.

Von Marco Krefting, Magdalena Henkel

Freiburg - Unter anderem wegen Mordes an einem Bekannten hat das Landgericht Freiburg einen 48-Jährigen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das teilte ein Gerichtssprecher mit.

Der 48-Jährige muss für viele Jahre hinter Gitter. (Symbolfoto)
Der 48-Jährige muss für viele Jahre hinter Gitter. (Symbolfoto)  © Jan Woitas/dpa

Der Täter hatte den 66-Jährigen den Vorwürfen zufolge im Juni vergangenen Jahres gewaltsam in dessen Wohnung in Gundelfingen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald getötet. Der deutsche Angeklagte hatte sich den Angaben nach "zuletzt noch geständig eingelassen".

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die beiden Nebenkläger-Vertreter hatten dem Sprecher zufolge neben einer lebenslangen Freiheitsstrafe auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt.

Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich gewesen, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.

Tod einer 17-Jährigen: Raser-Prozess nach Roller-Unfall in Reutlingen
Gerichtsprozesse Baden-Württemberg Tod einer 17-Jährigen: Raser-Prozess nach Roller-Unfall in Reutlingen

Das Gericht folgte dem jedoch nicht, wie der Sprecher mitteilte. Der Verteidiger hatte den Angaben nach keinen bestimmten Antrag gestellt, aber keine besondere Schwere der Schuld gesehen.

Spezialkräfte nahmen Verdächtigen an seiner Wohnanschrift fest

Eine Angehörige des 66-Jährigen hatte sich im Juni bei der Polizei gemeldet, weil sie den Mann nicht erreichen konnte. Daraufhin wurde der Leichnam entdeckt. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass der Mann "gewaltsam durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen war". Die Polizei richtete eine Sonderkommission ein und wertete Spuren aus.

Zwei Tage später nahmen unter anderem Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz den Verdächtigen an seiner Wohnanschrift in einer Elzacher Nachbargemeinde fest. Der damals 47-Jährige kam in Untersuchungshaft - zunächst noch wegen des Vorwurfs des Totschlags.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse Baden-Württemberg: