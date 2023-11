"Reichsbürger"-Prozess: Lange Knast-Strafe wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen!

Stuttgart - Für Schüsse auf ein Spezialeinsatzkommando im badischen Boxberg ist ein 55-jähriger Mann wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das entschied das Oberlandesgericht Stuttgart am heutigen Mittwoch.

Bei dem Einsatz war einer der Beamten durch Schüsse in die Beine schwer verletzt worden. Die Bundesanwaltschaft hatte dem Angeklagten, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, eine "regelrechte Jagd auf Polizeibeamte" vorgeworfen. Die Anklage forderte deswegen eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes in vier Fällen.

Die Schüsse hatte der Mann durch die fast komplett heruntergelassenen Rollladen im Wohn- und im Schlafzimmer abgegeben und erst nach etwa zwei Stunden aufgegeben. In seinem Haus fanden die Ermittler ein begehbares Waffenlager mit Gewehren und Maschinenpistolen, Tausenden Schuss Munition und Zubehör.

In seinem abschließenden Wort hatte der Angeklagte selbst um Entschuldigung für sein Verhalten gebeten. "Was geschehen ist, tut mir unendlich leid", sagte er. Er habe in Panik und zum Schutz seines Sohnes gehandelt.