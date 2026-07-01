Eigene Tochter (†8) gewaltvoll getötet: Ist der Vater schuldunfähig?

Freiburg - Weil er seine achtjährige Tochter in Bollschweil getötet haben soll, steht ein 58-Jähriger ab Mittwoch erneut vor dem Landgericht Freiburg.

Der Mann steht wegen der Tötung seiner eigenen Tochter (†8) vor Gericht. © Magdalena Henkel/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, das Mädchen vergangenen Oktober im Haus seiner Ex-Frau mit stumpfer Gewalt bewusstlos geschlagen und schließlich mit einem Messer getötet zu haben.

Das Verfahren startete bereits ein erstes Mal im April als Sicherungsverfahren, da ein vorläufiges psychiatrisches Gutachten ergab, dass der 58-jährige Deutsche während der Tat schuldunfähig gewesen sein soll. In einem Sicherungsverfahren geht es um die Unterbringung eines Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik.

Ein zweiter Gutachter kam jedoch zu dem Schluss, dass der Angeklagte nicht in seiner Schuldfähigkeit eingeschränkt gewesen sein soll.

In dem neuen Strafverfahren kann es sowohl zu einer Unterbringung in einer forensischen Klinik als auch zu einer Haftstrafe kommen.