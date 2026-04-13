Er soll sein eigenes Kind (8) brutal getötet haben: Das sagt der Vater vor Gericht

Freiburg - Grausame Details kommen zum Start des Mordprozesses um eine in Bollschweil (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) getötete Achtjährige an die Öffentlichkeit. Beschuldigt ist vor dem Landgericht Freiburg der 58-jährige Vater des Mädchens.

Der Angeklagte (58) muss sich nun vor Gericht verantworten. © Magdalena Henkel/dpa

Er ließ sich zum Auftakt des sogenannten Sicherungsverfahrens nicht auf die Vorwürfe ein. Lediglich zu seiner Person machte er Angaben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord im Zustand der Schuldunfähigkeit vor.

"Das war nicht ich selber", war das Einzige, was der Beschuldigte in Bezug auf die Tat äußerte.

Vor rund einem halben Jahr soll der Deutsche ins Haus seiner Ex-Frau eingedrungen sein und sich darin mit der gemeinsamen Tochter verbarrikadiert haben. Dort habe er das Mädchen mit stumpfer Gewalt bewusstlos geschlagen und sie schließlich mit einem Messer auf brutalste Weise getötet.

Bevor er zum Haus kam, habe er gefordert, die Tochter zu sehen – was die Mutter wegen eines anstehenden Ausflugs abgelehnt habe.

Bei der Verlesung der Antragsschrift hält sich der Beschuldigte eine Hand vors Gesicht und kniff die Augen zu.

Seine Tochter bezeichnete er als "eigentlich das Liebste, was ich hatte". An das Geburtsjahr des Mädchens erinnerte er sich auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters nicht.