Ex-Frau mit Fleischerbeil angegriffen: So lange muss der Mann ins Gefägnis

Ellwangen – Nach einem heftigen Streit mit seiner Ex-Frau ist ein 78-Jähriger vom Landgericht Ellwangen zu sechs Jahren Haft wegen schwerer Körperverletzung verurteilt worden.

Das Landgericht Ellwangen sprach den 78-Jährigen schuldig. © Stefan Puchner/dpa

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er die ebenfalls 78-Jährige mit einem Küchenmesser und einem Fleischerbeil angegriffen und lebensgefährlich verletzte. "Er war eine äußerst brutale Tat", sagte der Vorsitzende Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Attacke soll im vergangenen August der dramatische Höhepunkt eines heftigen Streits um finanzielle Details der Scheidung gewesen sein. Zum Zeitpunkt lebte die Seniorin noch im gleichen Haus in Lorch (Ostalbkreis).

Der Angeklagte habe während des Streits mit Angehörigen mehrmals telefoniert, so der Richter weiter. Offenbar habe er deshalb am Ende seine Angriffe eingestellt. "Er hatte die Möglichkeit, die Ex-Frau auch umzubringen." Die beiden Serben waren seit 2024 geschieden. Bei dem Streit ging es unter anderem um Immobilien.

Er habe zuerst versucht, seine Ex-Frau mit einem Küchenmesser in den Bauch zu stechen. Später soll der Mann mit einem Fleischerbeil 25-mal auf die Seniorin eingeschlagen und sie unter anderem am Kopf verletzt haben. Die Frau erlitt mehrere Brüche der Schädeldecke. Ein Gutachter sprach von "großem Glück", dass sie diese Verletzungen überlebt hat. Die Frau leidet allerdings immer noch unter den Nachwirkungen der Verletzungen.