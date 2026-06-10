Missbrauch live angeleitet: Übergriff an Vierjähriger dauerte rund eine Stunde

Ellwangen - Über längere Zeit soll ein 46 Jahre alter Mann aus dem Kreis Heidenheim in einem Livestream seine pädophilen Neigungen ausgelebt und befriedigt haben.

Dem Angeklagten wird Anstiftung zum sexuellen Missbrauch von Kindern vorgeworfen. © Tatjana Bojic/dpa

Er wurde mithilfe des US-Heimatschutzministeriums enttarnt und im Dezember verhaftet. Jetzt steht der Deutsche vor dem Landgericht Ellwangen.

Die Anklage des Cybercrime-Zentrums der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe lautet auf unter anderem Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Taten seien per Livestream an den Mann übertragen worden. Per Chat soll er Anweisungen zu den Übergriffen gegeben haben, sagte Anklagevertreter Thorsten Nees.

Es geht demnach um sechs Fälle. Manche sexuellen Übergriffe an einem vier Jahre alten Mädchen dauerten fast eine Stunde.

Der Verteidiger des Angeklagten kündigte an, dass sich sein Mandant in der nächsten Verhandlung äußern werde. Für das Verfahren sind zwei weitere Verhandlungstage angesetzt.