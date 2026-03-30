Hochstaplerin unterrichtete jahrelang an Privatschulen: Nun muss sie hinter Gitter

Heidelberg - Eine Frau, die jahrelang in mehreren Bundesländern ohne die entsprechende Qualifikation als Lehrerin gearbeitet hat, ist zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Die 41-Jährige aus Landstuhl musste sich wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. © Stefanie Järkel-Bahat/dpa

Das Landgericht Heidelberg sprach die geständige 41-Jährige unter anderem des Betrugs und der Urkundenfälschung schuldig. Knapp 124.000 Euro an Schaden seien einzuziehen, sagte der Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

In die Haftstrafe wurden laut Gericht auch Bewährungsstrafen für frühere Straftaten eingerechnet. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten jeweils mehrjährige Gesamtfreiheitsstrafen gefordert, wie eine Gerichtssprecherin zuvor mitgeteilt hatte.

Die Frau soll laut Gericht an Privatschulen in Heidelberg und im saarländischen Homburg Mathematik, Physik und Chemie unterrichtet haben.

Demnach hatte sie die dafür notwendigen Hochschulzeugnisse gefälscht sowie ein Führungszeugnis ohne Einträge erstellt.