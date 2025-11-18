Tödlicher Behandlungsfehler bei 16-Jähriger: Uniklinik muss zahlen

Freiburg/Karlsruhe - Nach dem Tod einer jungen Patientin zahlt das Uniklinikum Freiburg nach eigener Auskunft den Eltern Schadenersatz.

Oberlandesgerichts (OLG) in Karlsruhe stimmte dem Urteil in Freiburg zu. (Archivfoto) © Uli Deck/dpa

Die genaue Summe müsse nach derzeitiger Erkenntnis noch ermittelt werden und richte sich unter anderem nach den konkreten Kosten, die die Familie gehabt habe, teilte ein Sprecher mit.

Ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe sei rechtskräftig, teilte er der Deutschen Presse-Agentur mit. "Zum Sachverhalt selbst äußern wir uns nicht."

Das OLG hat nach eigenen Angaben ein Urteil des Landgerichts Freiburg bestätigt, wonach eine 16-Jährige, die 2014 aufgenommen worden war, unzureichend behandelt wurde – obwohl die Symptome eindeutig auf eine Blutvergiftung hindeuteten.

Die Patientin habe unter anderem zu spät zusätzliche Flüssigkeit und Medikamente zur Stabilisierung des Kreislaufs erhalten. Auf der Intensivstation habe sie zudem mehr als zehn Minuten reanimiert werden müssen und einen Hirnschaden erlitten.

Das OLG bejahte einen groben Fehler, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Entscheidung sei ohne mündliche Verhandlung in einem zweistufigen schriftlichen Beschlussverfahren getroffen worden.