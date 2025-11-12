Angeklagter räumt nach Europa-Park-Unfall Fehler ein: "Haben das immer so gemacht"

Rust/Ettenheim - Nach einem dramatischen Unglück während einer Wassershow im Europa-Park in Rust mit mehreren Verletzten hat ein Mann vor dem Amtsgericht Ettenheim Fehler beim Aufbau der Show eingestanden.

Die Sprungtürme im Europa-Park stürzten ein. (Archivfoto) © Pascal Czech/dpa

Der 45-Jährige war als Geschäftsführer einer vom Europa-Park engagierten Fremdfirma für den Aufbau verantwortlich gewesen und ist wegen gefährlicher Körperverletzung in acht Fällen angeklagt.

Vor den Augen der Zuschauer war im Sommer 2023 ein Wasserbecken im Rahmen der Show "Retorno dos Piratas" gerissen, Sprungtürme stürzten ein. Sechs Artisten und zwei Besucher waren verletzt worden.

Beim Aufbau der Sprungtürme und diverser Etagen aus Blechplatten seien weniger Schrauben als vorgeschrieben und teils keine Unterlegscheiben verwendet worden, sagte der 45-Jährige zum Auftakt der Verhandlung. Er habe aber die ganze Show und das Prozedere des Aufbaus von einer Vorgängerfirma übernommen, die zuvor schon viele Jahre für den Europa-Park tätig gewesen sei.

Der Aufbau sei im Europa-Park immer so gemacht worden - so auch im Jahr 2023 unter seiner Leitung, als das Unglück geschah. Der Richter ließ das nicht gelten. "Es gab eine Montageanleitung, da gibt es keine Diskussion", sagte Richter Wolfram Wegmann zum Angeklagten.