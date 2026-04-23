23.04.2026 14:45 Mann fährt Mutter und Söhne tot, Urteil steht: "Mir ist bewusst, dass nichts, was ich sage, den Verlust lindern kann"

Nach einem Unfall mit drei Toten in Esslingen ist der Unfall-Fahrer zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Von David Nau Esslingen - Die junge Mutter und ihre beiden kleinen Söhne starben noch am Unfallort: Nach einem Unfall mit drei Toten in Esslingen nahe Stuttgart ist der Fahrer des Unfallwagens zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Bei dem schweren Verkehrsunfall sind drei Personen gestorben. © -/SDMG/dpa Das Amtsgericht Esslingen sprach den 55-Jährigen der fahrlässigen Tötung in drei Fällen schuldig. Sollte sich der Mann an die Bewährungsauflagen halten, muss er also nicht ins Gefängnis. Seinen Führerschein muss der Mann aber für mindestens drei Jahre abgeben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrer Anklage dem Mann vorgeworfen, Ende Oktober 2024 beim Heranfahren an eine rote Ampel in Esslingen das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt und dann sein Fahrzeug mit fast 100 Kilometern pro Stunde auf den Gehweg gelenkt zu haben. Gerichtsprozesse Baden-Württemberg Islamlehrer soll Kinder missbraucht und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben Dort erfasste das Fahrzeug eine 39 Jahre alte Frau und ihre beiden drei und sechs Jahre alten Söhne. Alle drei starben noch am Unfallort. Der Fahrer eines anderen Autos wurde leicht verletzt.

Angehörige hatten höhere Strafe gefordert