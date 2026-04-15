Islamlehrer soll Kinder missbraucht und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben

Ellwangen - Weil er mehrere Kinder sexuell missbraucht haben soll, steht ein islamischer Religionslehrer vor dem Landgericht Ellwangen.

Nun muss sich der 35-Jährige vor Gericht verantworten. © Stefan Puchner/dpa

Der 35-Jährige soll sich laut Staatsanwaltschaft in einem Schülerwohnheim in Giengen an der Brenz in seiner Funktion als sogenannter Hoca an Jungen vergangen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der deutsche Staatsbürger zwischen 2021 und 2024 insgesamt 27 Straftaten begangen haben.

Laut Anklage handelt es sich um acht Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. Die Vorwürfe reichen von schwerem sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen bis hin zu Vergewaltigung und Körperverletzung.

Der verheiratete Mann soll die Jungen unter anderem mit gemeinsamen Filmabenden in sein Büro gelockt und dort mehrfach missbraucht haben. Er habe sie zu Massagen und sexuellen Handlungen gezwungen, bis hin zum Oralverkehr, so die Staatsanwältin.

Dabei soll er seine Stellung als religiöse Autorität betont und ausgenutzt haben. Er habe die Kinder unter Druck gesetzt und so zum Schweigen gebracht.