Siebenjähriger ertrinkt: Lehrerinnen bekommen mildere Strafen

Konstanz - Nach dem Ertrinken eines Siebenjährigen beim Schwimmunterricht sind die Strafen gegen zwei Pädagoginnen wegen fahrlässiger Tötung im Berufungsprozess abgemildert worden.

Die zwei Lehrerinnen und ihre Verteidiger auf der Anklagebank im Landgericht Konstanz. © Aleksandra Bakmaz/dpa

Statt Bewährungsstrafen wurden die Frauen vom Landgericht Konstanz nur noch zu Geldstrafen verurteilt, die Lehrerin zu 150 Tagessätzen à 60 Euro und die damalige Referendarin zu 85 Tagessätzen à 100 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig, weil alle Beteiligten auf eine Revision verzichten.

Der Zweitklässler war bei seiner ersten Schwimmstunde am 18. September 2023 ertrunken.

Zu dem Unglück kam es nach Ansicht des Gerichts, weil alle 21 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig ins Wasser gelassen wurden - darunter Schwimmer und Nichtschwimmer - und die Pädagoginnen sie dadurch nicht alle sicher im Blick behalten konnten.

Die 45 Jahre alte Lehrerin war in erster Instanz vom Amtsgericht zu neun Monaten Haft auf Bewährung und einer Schmerzensgeldzahlung von 10.000 Euro an die Eltern des Jungen verurteilt worden. Die damalige Referendarin (36) bekam sechs Monate Haft auf Bewährung und sollte 7000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Die Verteidiger der Frauen hatten Berufung eingelegt, diese aber nur auf die Prüfung der Strafhöhe beschränkt. Bei den Schmerzensgeldzahlungen soll es bleiben.