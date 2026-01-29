Mann gefesselt in Krankenhaus verbrannt: Arzt weist Vorwürfe zurück

Karlsruhe - Im Prozess gegen zwei Ärzte und zwei Pflegekräfte, in deren Obhut ein fixierter Patient im Krankenhaus verbrannte, hat einer der Ärzte zum Verhandlungsauftakt jegliche Verantwortung von sich gewiesen.

Anklagebank im Schwurgerichtssaal: Zwei Ärzte und zwei Pfleger müssen sich vor Gericht verantworten. © Uli Deck/dpa

Er habe die Fixierung nicht angeordnet und davon auch keine Kenntnis gehabt, ließ er über seinen Verteidiger vor dem Landgericht Karlsruhe mitteilen.

Ihm wird Freiheitsberaubung mit Todesfolge vorgeworfen, die anderen drei Angeklagten stehen wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Auch sie wollten sich schriftlich zu den Vorwürfen äußern - allerdings zu einem späteren Zeitpunkt.

Der 58 Jahre alte Patient war in einer Pforzheimer Klinik im Mai 2023 mit Gurten auf einer Liege gefesselt verbrannt. Er hatte versucht, die Gurte mit einem Feuerzeug zu lösen, das er dabei hatte. Matratze und Kleidung fingen Feuer, der 58-Jährige verbrannte binnen Minuten.