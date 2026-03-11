 621

Tödliche Rache oder dramatischer Unfall? Prozessstart gegen 18-Jährigen nach Auto-Attacke auf Kind (†12)

Ein 12-Jähriger wird auf einem Parkplatz in Heilbronn überfahren. Handelte ein 18-Jähriger aus Rache? Oder war es einfach nur ein Fahrfehler mit dem neuen Auto?

Von Martin Oversohl

Niedernhall/Heilbronn - Nach einem Streit eskaliert die Situation auf einem Parkplatz: Ein 12-Jähriger wird überfahren. Handelte ein 18-Jähriger aus Rache? Oder war es einfach nur ein Fahrfehler mit dem neuen Auto?

Der Angeklagte (18) versteckte sein Gesicht zum Prozessauftakt hinter einer Ausgabe des Magazins "Auto Motor und Sport".  © Bernd Weißbrod/dpa

Nach dem Tod des Jugendlichen deutet sich in Heilbronn ein schwieriger Prozess um die Frage von Schuld und Verantwortung an. Denn während die Staatsanwaltschaft einem 18-Jährigen vorwirft, den Jungen aus Rache überfahren und ermordet zu haben, spricht der Angeklagte von einem Fahrfehler und einem Unfall.

Der 18-Jährige habe den sechs Jahre jüngeren Jungen nach einem Streit und nach Beleidigungen auf dem Parkplatz mit seinem Auto verfolgt und angefahren, weil er sich zutiefst gekränkt gefühlt habe, hieß es zur Anklageverlesung vor dem Landgericht Heilbronn.

Die Mutter des getöteten Kindes verfolgte den Prozessauftakt im Gerichtssaal unter Tränen.

Nach seiner eigenen Darstellung gab der Angeklagte hingegen zu viel Gas, als er nach dem Streit überstürzt den Parkplatz verlassen wollte. "Wie bei einem Kavalierstart" sei das gewesen und ein Fahrfehler, ließ er über seinen Anwalt verlesen.

An der Unglücksstelle haben Familie und Freunde des getöteten 12-Jährigen Kerzen und Blumen niedergelegt. (Archivbild)  © Bernd Weißbrod/dpa

18-Jähriger war laut Staatsanwaltschaft "von Rache getrieben"

Nie habe er die beiden Jungen auf dem Fahrrad und dem Tretroller anfahren wollen. Er habe sie nicht gesehen, "Ich spürte nur einen Schlag, als wäre ich gegen einen Bordstein gefahren", hieß es in der Einlassung weiter.

Der Fall geschah am 11. September vergangenen Jahres in Niedernhall nordöstlich von Heilbronn. Im Streit habe das Kind unter anderem damit gedroht, das Auto des 18-Jährigen zu zerkratzen, sagte die Staatsanwältin vor der Jugendkammer des Landgerichts.

Der 18-Jährige sei "von Rache getrieben" worden und habe beschlossen, den 12-Jährigen "als Mittel zur Machtdemonstration massiv abzustrafen".

