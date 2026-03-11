Tödliche Rache oder dramatischer Unfall? Prozessstart gegen 18-Jährigen nach Auto-Attacke auf Kind (†12)

Niedernhall/Heilbronn - Nach einem Streit eskaliert die Situation auf einem Parkplatz: Ein 12-Jähriger wird überfahren . Handelte ein 18-Jähriger aus Rache? Oder war es einfach nur ein Fahrfehler mit dem neuen Auto?

Der Angeklagte (18) versteckte sein Gesicht zum Prozessauftakt hinter einer Ausgabe des Magazins "Auto Motor und Sport". © Bernd Weißbrod/dpa

Nach dem Tod des Jugendlichen deutet sich in Heilbronn ein schwieriger Prozess um die Frage von Schuld und Verantwortung an. Denn während die Staatsanwaltschaft einem 18-Jährigen vorwirft, den Jungen aus Rache überfahren und ermordet zu haben, spricht der Angeklagte von einem Fahrfehler und einem Unfall.

Der 18-Jährige habe den sechs Jahre jüngeren Jungen nach einem Streit und nach Beleidigungen auf dem Parkplatz mit seinem Auto verfolgt und angefahren, weil er sich zutiefst gekränkt gefühlt habe, hieß es zur Anklageverlesung vor dem Landgericht Heilbronn.

Die Mutter des getöteten Kindes verfolgte den Prozessauftakt im Gerichtssaal unter Tränen.

Nach seiner eigenen Darstellung gab der Angeklagte hingegen zu viel Gas, als er nach dem Streit überstürzt den Parkplatz verlassen wollte. "Wie bei einem Kavalierstart" sei das gewesen und ein Fahrfehler, ließ er über seinen Anwalt verlesen.