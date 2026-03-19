Skandal an der Uni Freiburg: Mitarbeiter soll Frauen in Toiletten gefilmt haben

Freiburg - Ein Fall um heimlich gemachte Fotos eines Ex-Mitarbeiters der Uni Freiburg und dem Umgang der Hochschule damit schlägt hohe Wellen. Nach dem Skandal melden sich weitere Betroffene, neue Hinweise gehen ein.

Die Hochschule reagierte auf die Vorfälle mit einem gemeinsamen Austausch. (Archivfoto) © Patrick Seeger/dpa

Es geht um Aufnahmen, die ein Mann unbemerkt von Frauen in intimen Situationen gemacht haben soll - nach Angaben der Staatsanwaltschaft etwa in einer von ihm privat an die Frauen vermieteten Wohngemeinschaft sowie auf einer Tagung, bei der damalige Kolleginnen des Mannes von diesem gefilmt wurden.

Nach Worten der Universität geschahen solche Taten aber auch in Sanitärräumen der Hochschule selbst sowie in Beratungssituationen. Letzteres habe die Uni jedoch erst im Zuge einer Gerichtsverhandlung gegen den Mann erfahren. Diese Taten seien verjährt.

Vor einigen Tagen wurde der Mann vom Amtsgericht Freiburg zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt - die Staatsanwaltschaft Freiburg legte Berufung ein. Sie hatte zweieinhalb Jahre Haft gefordert.

Einer Einladung der Uni, die am vergangenen Montag zu einem Austausch geladen hatte, waren nach Angaben der Universität zahlreiche Studierende und Mitarbeiter gefolgt - und nicht alle seien zufrieden mit der Handhabung der Geschehnisse.

"Viele von Ihnen haben zum Ausdruck gebracht, dass Sie sich mehr Unterstützung und Kommunikation gewünscht hätten", hatte die Hochschule nach der Veranstaltung in einer Stellungnahme mitgeteilt. Man wolle den bisherigen Umgang der Uni mit dem Fall aufarbeiten, externe Expertise dafür einholen und die Betroffenen bestmöglich unterstützen.