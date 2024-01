Tödlicher Polizeieinsatz in Mannheim: Gutachter geben Klarheit im Prozess

Mannheim - Der tödliche Polizeieinsatz im Mai 2022 in Mannheim sorgte für Proteste und politische Diskussionen. Medizinische Gutachten könnten am Ende zentral für das Urteil in dem Verfahren sein.

Der Fall im Jahr 2022 hat bundesweit für Bestürzung gesorgt. © Rene Priebe/pr-video/dpa

Der psychisch kranke 47-Jährige starb an einer "lage- und fixationsbedingten Atembehinderung" mit darauffolgender Stoffwechselentgleisung in Kombination mit einem Ersticken durch eine Blutung in die oberen Atemwege, wie Kathrin Yen, Ärztliche Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin, am Mittwoch sagte.



Ursache für das Blut in den Atemwegen sei wiederum Nasenbluten nach Schlägen auf den Kopf gewesen. Es habe sich um einen "nicht natürlichen Tod" gehandelt.

Der Mann mit kroatischen Wurzeln war bei einem gewaltsamen Einsatz der beiden Beamten am Mannheimer Marktplatz zusammengebrochen und im Krankenhaus gestorben. Er litt an einer paranoiden Schizophrenie, hatte immer wieder Wahnvorstellungen und halluzinierte.

Die Verteidigung verweist hingegen auf ein von ihr in Auftrag gegebenes Gutachten, nach dem der Mann durch einen Herzstillstand nach einem Kreislaufversagen starb.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte im Mai 2022 der Arzt des Mannes im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim die Polizisten um Hilfe gebeten. Der Mediziner hatte Angst vor einer Eigengefährdung seines Patienten.