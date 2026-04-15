Wassershow-Unfall im Europa-Park mit acht Verletzten: Montage-Fehler eingeräumt

Ettenheim/Rust - Im Prozess um den Wassershow-Unfall im Europa-Park hat der Angeklagte zum Auftakt vor dem Amtsgericht Ettenheim Versäumnisse bei der Montage eingeräumt.

Prozessauftakt in Ettenheim: der Angeklagte und sein Verteidiger Jörg Garde am Mittwoch im Amtsgericht. © Magdalena Henkel/dpa

So seien unter anderem weniger Schrauben beim Aufbau zum Einsatz gekommen als in der Anleitung vorgegeben, ließ der Mann durch seinen Anwalt in einer Erklärung verlesen.

Angeklagt ist der Geschäftsführer der externen Firma, die damals im Jahr 2023 vom Europa-Park für den Aufbau sowie die Durchführung der Show beauftragt gewesen war. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann fahrlässige Körperverletzung in acht Fällen vor.

Die Montage des Wasserbeckens sei schon immer so gehandhabt worden, hieß es vom Angeklagten. Von der Vorgängerfirma sei ihm das so weitergegeben worden. Er habe gegenüber dem Park nicht hinterfragt, dass dieser Aufbau nicht der Anleitung entsprach.

Richter Wolfram Wegmann reichte das nicht als Argument. Er betonte, dass es die Verantwortung der Montagefirma sei, sicherzustellen, dass den Vorgaben entsprechend gearbeitet werde.