Unglück im Europa-Park: Sieben Personen verletzen sich bei Wasser-Attraktion!

Im Europa-Park kam es zu einem heftigen Unglück. © dpa/Pascal Czech

Bei dem Unglück im größten Freizeitpark in Deutschland sind am Montag nach Angaben der Polizei sieben Menschen verletzt worden. Dabei handele es sich um fünf Artisten und zwei Besucher. Drei der Akrobaten kamen zur Abklärung ins Krankenhaus, wie eine Sprecherin am Abend mitteilte. Zuvor hatte es unterschiedliche Angaben zur Zahl der Betroffenen seitens des Parks und der Polizei gegeben.

Einem Parksprecher zufolge waren ein Wasserbecken gerissen und daran befestigte Sprungtürme eingestürzt.

Dem Sprecher zufolge hatte sich ein mobiles Schwimmbecken der "High-Diving-Show 'Retorno dos Piratas'" während einer Aufführung durch einen Riss geöffnet. Das Wasser sei in den See der Wasserbahn-Attraktion "Atlantica SuperSplash" geflossen. An dem Wasserbecken seien bis zu 25 Meter hohe Podeste montiert, von denen aus Akrobaten springen.

Weil nach Austritt des Wassers die Stabilität fehlte, seien die Gerüste zusammengebrochen. Verschiedene Kulissenteile trieben anschließend im Bassin der Wasserbahn.

Wo genau sich die Verletzten zum Zeitpunkt des Unfalls aufgehalten hatten, war zunächst unklar. Die Polizei teilte mit, die Hintergründe des Unglück, das sich gegen 17 Uhr ereignete, müssten noch ermittelt werden.