Arbeitskollegen zum Sterben auf Bahn-Gleise gelegt: "Von ihm ist nichts mehr übrig geblieben"

Die drei Männer wurden für ihre abscheuliche Tat zu langen Haftstrafen verurteilt. © Daniel Karmann/dpa

Wie zum Schafott führten die drei Leiharbeiter den wehrlosen 48-Jährigen, legten ihn auf ein vielbefahrenes Bahngleis - und warteten in der Nähe ab. Kurze Zeit später überrollte ein 650 Meter langer Güterzug den Bewusstlosen. Ein Mord, der an Abscheulichkeit kaum zu überbieten sei, sagte der Vorsitzende Richter Markus Bader am Landgericht in Nürnberg.

Einer der Männer wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die beiden anderen zu 9 und 13 Jahren Haft.

Die Männer aus Litauen kannten den 48-Jährigen nicht, wie Bader in der Urteilsbegründung erläuterte. Dieser sei kurz vor dem Mord in einer Monteur-Unterkunft in Neumarkt in der Oberpfalz eingetroffen und habe eine Zigarette im Hof rauchen wollen.

"Was er nicht weiß, er geht direkt in Tod", sagte Bader. Im Hof sei es zum Streit mit einem der drei angetrunkenen Täter gekommen, einem heute 32-Jährigen - laut Anklage aus einem bis heute nicht geklärten, nichtigen Anlass.