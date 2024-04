Unfall oder Gewalttat? Güterzug überfährt Menschen! Polizei sucht nach drei Jugendlichen

Neumarkt in der Oberpfalz - "Es kann ein Verbrechen sein, es kann ein Unfall sein", fasst ein Polizeisprecher zusammen. Eine noch unbekannte Person ist von einem Zug überrollt worden.

Ein menschlicher Körper ist in der Oberpfalz von einem Zug überrollt worden. Die Polizei fahndet nach drei Jugendlichen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizei am Donnerstagabend bekannt gab, ereignete sich der Vorfall gegen 17.13 Uhr auf Höhe der Ingolstädter Straße im Bereich eines Gewerbegebietes in Neumarkt in der Oberpfalz.

Von einem Suizid gehen die Beamten nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht aus.

"Wir können eine Beteiligung von weiteren Personen nicht ausschließen und fahnden momentan nach drei Personen, die sich zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes in unmittelbarer Nähe befunden haben", heißt es weiter.

Die Beamten suchten das gesamte Areal – auch unterstützt von einem Helikopter – in dem Bereich zwischen Bahnbrücke, BayWa und Bahnhof ab. Konkret seien die Ermittler auf der Suche nach drei männlichen Jugendlichen.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums der Oberpfalz weiter mitteilte, habe man noch keine Anhaltspunkte, um wen es sich bei der Leiche handelt: "Die Identität ist noch nicht geklärt."