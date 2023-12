Arzt vergeht sich an Patientinnen: Betroffene schildert schreckliche Taten

Was dann folgte, wird die Betroffene wohl so schnell nicht mehr vergessen. Infolge des Herz-Ultraschalls und einem Check von Galle und Niere wanderte plötzlich und unerwartet Doc Perverslings Hand in die Leggings seiner Patientin.

Der Bild-Zeitung gegenüber schilderte die Betroffene, was sich im April 2021 in der Praxis des Kardiologen Dr. Bereket A. (heute 52) im unterfränkischen Miltenberg ereignet hatte. Nächtliches Herzrasen hatte die heute 35 Jahre alte Frau dazu bewegt, den Mediziner aufzusuchen.

Vor dem Landgericht in Aschaffenburg erging bereits Anfang Oktober das Urteil gegen den 52-jährigen Kardiologen. © David-Wolfgang Ebener/dpa

Zunächst scheute sie aber eine Anzeige: "Mei­ne Chancen stünden 50:50, der Arzt könnte auch mich wegen Rufschädigung verkla­gen", hatte ihr damals eine Anwältin vor Augen geführt.

Erst im Februar dieses Jahres, nachdem A. bei der Ärztekammer erneut wegen des gleichen Vorgehens gemeldet worden war, erstattete sein gepeinigtes Opfer Anzeige.

"Wer so das Vertrauen von jungen Frauen missbraucht, der darf nicht als Arzt tätig sein", sagte sie infolge des im Oktober ergangenen Urteils am Landgericht in Aschaffenburg. Dennoch wirkt vor allem das nicht permanente Behandlungsverbot an Frauen fragwürdig.

Wenn aufgrund seiner Vorgeschichte auch schwer vorstellbar, könnte es nämlich durchaus möglich sein, dass der 52-Jährige wieder an Frauen herumdoktern darf - insofern ernüchtert das Urteil durchaus.