Autofahrer wegen tödlicher Alkohol-Fahrt in Straubing vor Gericht

Als Nebenkläger sind die zwei überlebenden Insassen sowie Angehörige der getöteten jungen Leute an dem Prozess beteiligt. Deren Anwälte kritisierten, dass sich der Angeklagte erst Monate nach dem Unfall per Brief an die Familien der Unfallopfer gewandt habe. Zudem bezweifelten sie, dass der Angeklagte die Schreiben selber verfasst hat. Die Angehörigen verfolgten den Prozessauftakt emotional aufgewühlt, teils unter Tränen.

Ebenfalls sichtlich mitgenommen schilderte der Angeklagte den Unfallabend aus seiner Sicht. Er habe vier Bier getrunken, sich aber nicht fahruntüchtig oder müde gefühlt. Nach dem Unfall sei er in einer psychiatrischen Klinik zur Behandlung gewesen, um das Geschehen aufzuarbeiten. Es vergehe kein Tag, an dem er nicht daran denke, sagte er. Seit dem Unfall habe er keinen Alkohol mehr getrunken. "Das hat nicht nur mein Leben, sondern viele andere Leben zerstört."

Das Verfahren soll am 15. Mai fortgesetzt werden.