Baby geschüttelt: Schädel-Hirn-Trauma und Not-OP! Vater verurteilt

Schweinfurt - Das Landgericht Schweinfurt hat einen Vater wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Der 36-Jährige hatte seinen einen Monat alten Sohn heftig geschüttelt, weil dieser nicht aufgehört habe zu schreien.

Vor dem Schweinfurter Landgericht wurde der 36-jährige Angeklagte am Donnerstag zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. © Pia Bayer/dpa

Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung plädierten auf schuldig und sprachen sich für die zweijährige Bewährungsstrafe aus. Das Urteil ist daher rechtskräftig. Es fiel nach einem Prozesstag.

Der 36-jährige Mann hatte das Kind laut Anklage im Dezember 2024, während es auf dem Wickeltisch lag und schrie, mehrere Sekunden lang schwer geschüttelt.

Das Baby prallte mindestens einmal mit dem Kopf heftig gegen den Wickeltisch. Im Krankenhaus wurden bei dem Neugeborenen unter anderem ein Schädelhirntrauma, eine Hirnprellung und ein Bruch des Unterarmknochens diagnostiziert.

Eine Not-OP war nötig. Derzeit ist unklar, ob der Junge dauerhafte Schäden davontragen wird.

Die Mutter des Jungen hatte vor der Tat die gemeinsame Wohnung verlassen, um ein Rezept vom Kinderarzt zu besorgen und einkaufen zu gehen. Der Angeklagte war dem Gericht zufolge alleine mit dem Kind, als es anfing zu schreien.