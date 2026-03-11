Doppelmord aus Rache? 31-Jähriger soll Großmutter und deren Mann mit Hammer erschlagen haben

Memmingen - Weil er seine Großmutter und deren Mann im schwäbischen Günzburg mit Hammerschlägen umgebracht haben soll, steht ein 31-Jähriger vor dem Landgericht Memmingen .

Der 31-Jährige (r.) ist des Doppelmordes an seiner Großmutter und deren Ehemann angeklagt. Neben ihm steht sein Anwalt Felix Dimpfl. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Angeklagte schwieg in Absprache mit seinem Verteidiger beim Prozessauftakt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft zweifachen Mord vor. Sie geht laut Anklageschrift von niedrigen Beweggründen und Heimtücke aus.

Hintergrund der Tat sei Rache. Der Angeklagte sei davon ausgegangen, dass der Mann der Großmutter seine Mutter missbraucht und die Großmutter dabei tatenlos zugesehen habe.

Aufgrund dessen sei er an einem Morgen im Juni vergangenen Jahres mit einem Hammer bewaffnet in die Wohnung der 78-Jährigen und des 74-Jährigen eingedrungen.

Direkt im Anschluss soll der körperlich überlegene Mann, der an den Händen gefesselt vor Gericht geführt worden ist, auf die beiden Opfer eingeschlagen haben, bis sie tot waren. Die Opfer seien dem Angeklagten in der engen Wohnung schutzlos ausgeliefert und arglos gewesen. Das habe der Angeklagte zielgerichtet ausgenutzt.

Die Mutter soll den Beschuldigten vor der Tat gebeten haben, lediglich den Kontakt zu den Senioren abzubrechen und von weiteren Handlungen abzusehen. Dennoch soll er bereits Tage zuvor begonnen haben, die Tat zu planen.