Haftstrafe nach tödlichem Tritt im Alten Botanischen Garten

München - Nach einem tödlichen Streit im Alten Botanischen Garten in München ist ein Mann (31) wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Nach einem tödlichen Streit im Alten Botanischen Garten ist der Beschuldigte zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. © Peter Kneffel/dpa

Die Kammer des Landgerichts München I sah es nach Angaben eines Sprechers als erwiesen an, dass der 31-Jährige im September 2024 einem 57-jährigen Mann gegen den Kopf getreten hatte.

Dieser starb daraufhin. Allerdings sei der Angeklagte kein "Kung-Fu-Killer" und habe nicht mit Tötungsvorsatz gehandelt, betonte die Vorsitzende Richterin.

Dem Gericht zufolge waren die Beteiligten wegen einer Frage nach Tabak in Streit geraten, in dessen Verlauf der Jüngere dem Älteren einen Schlag auf den Hinterkopf gab.

Dieser wollte daraufhin mit seinem Handy ein Foto machen. In der Annahme, gerade gefilmt zu werden, trat der 31-Jährige dem Geschädigten laut Gericht an den Unterkiefer, um verärgert das – vermeintliche – Filmen zu unterbinden.

Das Opfer stürzte daraufhin reglos zu Boden und starb trotz Wiederbelebungsversuchen Dritter an einem Atemstillstand. Der Tod des Mannes sei tragisch gewesen und aus völlig nichtigem Anlass herbeigeführt worden, betonte das Gericht. "Ohne den Tritt des Angeklagten wäre der Geschädigte trotz erheblicher Vorerkrankungen nicht gestorben."