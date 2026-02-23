Urteil nach tödlicher Raserfahrt in Kaufbeuren erwartet

Kempten - Im Prozess um eine tödliche Raserfahrt in Kaufbeuren im Allgäu will das Landgericht Kempten am Dienstag ab 10 Uhr das Urteil verkünden.

Der Angeklagte soll in Kaufbeuren durch das Stadtgebiet gerast sein, um einer Polizeikontrolle zu entgehen. Da kam ein Mann ums Leben. © Stefan Puchner/dpa

Die Staatsanwaltschaft verlangt für den 21 Jahre alten Angeklagten eine lebenslange Gefängnisstrafe wegen Mordes.

Die Verteidigung plädiert hingegen auf eine dreijährige Haftstrafe unter anderem wegen fahrlässiger Tötung für den deutsch-ukrainischen Staatsangehörigen.

Der Angeklagte hatte in dem Prozess die verhängnisvolle Autofahrt grundsätzlich zugegeben. Er habe aber niemanden dadurch verletzten oder töten wollen, betonte er.

Die Staatsanwaltschaft glaubt hingegen, dass der Angeklagte den Tod von anderen bei seiner Flucht in Kauf genommen hat.

Laut Anklage war der junge Mann am 23. August 2025 nachts in Kaufbeuren mit seinem Auto mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde durch das Stadtgebiet gerast, um einer Polizeikontrolle zu entgehen.