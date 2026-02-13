Gericht bestätigt Haftstrafen für Eltern nach Misshandlung

Augsburg - Nach einer rund einjährigen Misshandlung eines Vorschulkindes hat das Landgericht Augsburg die Gefängnisstrafen für die Eltern bestätigt.

Das Martyrium des Kindes soll etwa ein Jahr gedauert haben. Die Eltern wurden inzwischen verurteilt. © Ulf Vogler/dpa

Der leibliche Vater des heute sieben Jahre alten Jungen muss nach einem früheren Urteil des Augsburger Amtsgerichtes drei Jahre und acht Monate in Haft, die Stiefmutter drei Jahre und zwei Monate.

Nachdem beide Angeklagten und die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt hatten, verwarf das Landgericht nun die Berufungsanträge.

Die im vergangenen Sommer vom Amtsgericht ausgesprochenen Strafen seien angemessen, sagte Richterin Caroline Hillmann.

Beide Angeklagten hatten den Buben im Alter von fünf und sechs Jahren mehrfach verletzt, mit Kabelbindern an Händen und Füßen gefesselt und in den Heizungskeller oder andere Räume eingesperrt. Zudem wurde dem Kind wiederholt Essen und Trinken verweigert.

Das Gericht merkte auch kritisch an, dass der wegen Misshandlung seines Kindes in Untersuchungshaft sitzende Vater einen Rechtsstreit eingeleitet habe, um das Sorgerecht für seinen Jungen zurückzubekommen.