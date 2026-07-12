Drohende Todesstrafe? Neuschwanstein-Mörder kämpft gegen Abschiebung

Augsburg/Kempten - Drei Jahre nach dem Sexualmord an einer Touristin beim Schloss Neuschwanstein wehrt sich der Täter gegen seine möglicherweise erst in Jahrzehnten anstehende Abschiebung aus Deutschland.

Nach der Gewalttat an zwei jungen US-Amerikanerinnen unweit des Schlosses Neuschwanstein wurde der Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 33 Jahre alte US-Amerikaner hatte bei einem Besuch des weltberühmten Schlosses zwei junge, ebenfalls aus den USA stammende Frauen einen etwa 50 Meter tiefen Abhang hinuntergestoßen. Eine 21-Jährige starb später im Krankenhaus, ihre Freundin wurde verletzt. Der Mann hatte die 21-Jährige vor dem Sturz in die Tiefe vergewaltigt und gewürgt.

Das Landgericht Kempten hatte ihn wegen Mordes, versuchten Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Die Ausländerbehörde des Landratsamtes Ostallgäu hat daraufhin einen Ausweisungsbescheid gegen den verurteilten Mörder erlassen.

Dies will der Mann allerdings nicht akzeptieren. Er hat gegen den Bescheid Klage beim Verwaltungsgericht in Augsburg eingereicht. Der 33-Jährige begründet dies unter anderem damit, dass ihm bei einer Rückkehr in die Vereinigten Staaten ein weiterer Prozess wegen der derselben Tat drohe.

In diesem Fall sei sogar die Todesstrafe nicht ausgeschlossen. Nach Angaben eines Sprechers des Verwaltungsgerichts könnte es in dem Verfahren Ende des Jahres einen Verhandlungstermin geben.