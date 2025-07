Bekannten mit 150 Messerstichen getötet: Mann holte sogar neue Messer aus Küche

Alles in Kürze

Landshut - Einem 50 Jahre alten Mann wird vor dem Landgericht Landshut Mord an einem Bekannten vorgeworfen.

Der 50-Jährige muss sich vor Gericht verantworten. © Armin Weigel/dpa

Der Beschuldigte soll im vergangenen September in die Wohnung des 64-Jährigen in Rottenburg an der Laaber eingebrochen sein und diesen dann getötet haben. Der Leichnam wies laut Staatsanwaltschaft insgesamt rund 150 Messerstiche und -schnitte auf.

Der Beschuldigte gilt aufgrund einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig. Es handelt sich vor Gericht insofern um ein Sicherungsverfahren.

Der 50-Jährige ist vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Laut Staatsanwaltschaft gilt der Mann "für die Allgemeinheit als gefährlich".

Den laufenden Ermittlungen nach zertrümmerte der Beschuldigte spätabends die verglaste Haustüre des 64-Jährigen, um in die Wohnung zu gelangen und den Mann zu töten. Der Senior sei aufgewacht, in den Flur gegangen und sofort angegriffen worden.

Die Staatsanwaltschaft sieht das Mordmerkmal der Heimtücke als erfüllt an.