Frau aus Fenster geworfen: Lebenslange Haft für Ehemann

Alles in Kürze

Der Anklage nach stieß der Mann seine Ehefrau im August 2024 aus dem Fenster ihrer Wohnung im zweiten Stock eines Gebäudes in Lappersdorf im oberpfälzischen Landkreis Regensburg.

Nach der Tat war der Mann geflüchtet. Mitte Oktober wurde er in Rom am Flughafen mittels Haftbefehl festgenommen und zwei Wochen später nach Deutschland in Untersuchungshaft gebracht.