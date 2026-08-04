Bürgermeister bespitzelt Sekretärin mit Kamera: Geldstrafe

Landsberg am Lech - Nach der Bespitzelung seiner Sekretärin mit einer Videokamera ist ein früherer Bürgermeister aus Oberbayern zu einer Geldstrafe von 7200 Euro verurteilt worden.

Marcus Becker (l.), Anwalt im Prozess gegen einen früheren Bürgermeister, der seine Sekretärin bespitzelt hat, wartet im Gericht auf den Prozessbeginn. © Malin Wunderlich/dpa

Das Landsberger Amtsgericht verurteilte den 36-Jährigen zu 90 Tagessätzen zu je 80 Euro und blieb damit knapp unter der Grenze, nach der man als vorbestraft gilt.

Amtsgerichtsdirektor Alexander Kessler sprach im Urteil von einem "unglaublichen Vorgang". Er machte klar, dass dieses Strafmaß nur durch den kurz zuvor noch abgeschlossenen Täter-Opfer-Ausgleich möglich geworden sei.

Sonst hätte der ehemalige Kommunalpolitiker deutlich mehr Tagessätze zu erwarten gehabt. Der Angeklagte hat sich verpflichtet, an seine frühere Mitarbeiterin 10.000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen.

Der damalige Bürgermeister von Reichling hatte im Zimmer seiner Mitarbeiterin eine Kamera unter dem Schreibtisch angebracht, mit der er jederzeit die Frau sowie Besucher und Telefonate überwachen konnte. Bild und Ton konnte er sich auf sein Handy streamen lassen, teilweise fertigte er Aufnahmen an.

Nach einem Jahr flog die Spitzelaktion im Oktober 2025 auf, die Polizei durchsuchte das Rathaus und die Wohnung des Bürgermeisters. Infolge des Skandals verzichtete der 36-Jährige nach einer Amtszeit auf eine weitere Kandidatur bei der Kommunalwahl im März.