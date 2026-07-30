Viele Biker-Unfälle: Motorradfahrer scheitern mit Klage gegen Streckensperrung

München/Bayrischzell - Das Verwaltungsgericht München hat die Klage eines Motorradfahrers gegen eine zeitweise Sperrung der Sudelfeldstrecke in Oberbayern für Biker abgewiesen.

Zwar wurden die Biker vor Gericht ausgebremst, aber es werden weitere rechtliche Schritte geprüft. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Dies teilte eine Sprecherin des Gerichtes nach der Entscheidung mit. Damit ist ein auf zwei Jahre angelegter Verkehrsversuch des Landratsamtes Rosenheim zulässig.

Die Kreisbehörde hatte 2025 und in diesem Jahr die Strecke jeweils für mehrere Monate einseitig in Fahrtrichtung Bayrischzell täglich von 11 bis 21 Uhr für Motorräder gesperrt. In der Gegenrichtung konnten die Zweiradfahrer weiterhin unterwegs sein.

Die Kreisbehörde begründete die Maßnahme mit den hohen Unfallzahlen, an denen oft Motorräder beteiligt gewesen seien.

Nach dem derzeit noch laufenden Verkehrsversuch soll ausgewertet werden, ob die Maßnahme hinsichtlich der Unfälle erfolgreich war. Ob es dann künftig dauerhafte Sperrungen geben wird, ist noch unklar.