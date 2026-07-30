Stieftochter über 100-mal missbraucht und Ehefrau in Gruppe vergewaltigt: Über neun Jahre Knast

Nürnberg - Ein 59-Jähriger hat seine Frau auf einem Parkplatz mit anderen Männern vergewaltigt und seine Stieftochter über Jahre missbraucht.

Der 59 Jahre alte Sexualverbrecher muss - sollte das Urteil rechtskräftig werden - für neuneinhalb Jahre ins Gefängnis. (Symbolfoto) © 123rf/rattanakun

Das Landgericht Nürnberg verurteilte den Mann deshalb zu einer Haftstrafe von neuneinhalb Jahren, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Kammer sah es demnach als erwiesen an, dass er das Mädchen von 2004 bis 2011 in mehr als 100 Fällen im Kinderzimmer und in einem Hinterraum seiner Werkstatt schwer sexuell missbraucht hatte.

Die Richter waren auch überzeugt, dass der Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt seine Frau auf einem Rastplatz an der A73 zusammen mit drei unbekannten Männern vergewaltigt hatte.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm außerdem Vergewaltigung in 80 weiteren Fällen vorgeworfen.

Über das Internet soll er den Vorwürfen zufolge Kontakt zu fremden Männern aufgenommen und diese zum Sex mit sich und seiner Frau nach Hause eingeladen haben, was diese nur aus Angst über sich ergehen lassen haben soll.