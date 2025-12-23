Ex-Bundeswehrsoldat wegen Vergewaltigung verurteilt

Hof - Wegen einer besonders schweren Vergewaltigung einer Frau in der Schweiz und weiterer Vergehen wie unerlaubtem Munitionsbesitz ist ein ehemaliger Bundeswehrsoldat zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Der angeklagte Mann (30, M.) räumte die Vorwürfe gegen ihn nur teilweise ein. © Daniel Vogl/dpa

Der 30-Jährige wurde allerdings vom Landgericht Hof mangels Beweisen vom Vorwurf, er habe weitere Frauen vergewaltigt, freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Zu Prozessbeginn hatte der Ex-Soldat eine von sechs ihm vorgeworfenen Vergewaltigungen eingeräumt. Auch den Besitz von kinderpornografischen Inhalten sowie von Munition gab er zu, die er während seiner Tätigkeit als Ausbilder der Bundeswehr mitgenommen haben will.

Das Urteil erging unter anderem auch wegen gefährlicher Körperverletzung, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen sowie unerlaubter Ausübung von Gewalt über Kriegswaffen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg hatte in ihrem Plädoyer elfeinhalb Jahre Haft und Sicherungsverwahrung für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung hatte in der teils nicht öffentlichen Sitzung im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung von vier Frauen auf Freispruch plädiert - die Handlungen seien einvernehmlich gewesen, hieß es schon zu Prozessauftakt.