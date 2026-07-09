09.07.2026 14:27 Dreifache Mutter auf offener Straße erstochen: Ehemann gesteht Bluttat

Mit einem Geständnis hat vor dem Landgericht Landshut der Prozess um den gewaltsamen Tod einer dreifachen Mutter begonnen.

Von Ute Wessels Landshut - Das Foto auf dem Bildschirm im Gerichtssaal zeigt eine leblose Frau, in sich zusammengesackt, mit ihrem Jackenkragen an einem Gartenzaun hängend. Erstochen auf offener Straße von ihrem Ehemann, der die Trennung nicht akzeptieren wollte, wie es in der Anklage heißt.

Der Mann hat die schreckliche Tat vor Gericht gestanden. © Armin Weigel/dpa Die Staatsanwaltschaft legt dem 45-Jährigen vor dem Landgericht Landshut Mord aus niedrigen Beweggründen zur Last. Zu Prozessbeginn legte er ein Geständnis ab. Laut Anklage attackierte der Mann die 39-Jährige im Dezember 2025 in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) im Beisein der drei Kinder. Er soll spätabends im gemeinsamen Haus auf die Frau gewartet haben, die mit einem der Söhne unterwegs war. Die beiden anderen Söhne befanden sich Zuhause. Als die Frau zurückkam, soll der Mann, ein Deutscher, sie in den Schwitzkasten genommen und geschlagen haben. Gerichtsprozesse Bayern Leid und Schmerz zugefügt: Dutzenden toten Ziegen auf Hof entdeckt Einer der Söhne nahm den Ermittlungen nach ein Küchenmesser, um die Mutter gegen den Vater zu verteidigen. Der Mann soll ihm einen Faustschlag verpasst, das Messer abgenommen und damit die Frau verfolgt und erstochen haben. Die drei Kinder seien ihrer fliehenden Mutter zunächst noch hinterhergelaufen, ehe sie zu Nachbarn flüchteten, so die Staatsanwaltschaft. Die Frau starb am Tatort. Über seinen Verteidiger ließ der Angeklagte eine Erklärung verlesen, in der er zugab, seine Frau getötet zu haben. Er bedauere die Tat und schäme sich, sagte er. "Ich habe meinen Kindern die Mutter genommen."

Nachbar: Es war verstörend