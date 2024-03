Ehefrau mit heißem Öl übergossen: 33-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt

Regensburg - Bei der Trennung von seiner Ehefrau will ein Mann in der Oberpfalz nach eigener Aussage keine "finale Niederlage" erleiden - die Situation eskaliert. Der Mann überschüttet seine Ex-Partnerin mit heißem Öl, sie wird schwerst verletzt.

Der Mann wollte die Trennung von seiner Ehefrau nicht hinnehmen und verübte eine grausame Tat. © Armin Weigel/dpa

Vor dem Landgericht Regensburg ist der 33-Jährige nun am Mittwoch wegen versuchten Mordes samt gefährlicher und schwerer Körperverletzung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.



Dass seine Frau, mit der er zwei Söhne hat, eine neue Beziehung eingehen würde, war für den Angeklagten undenkbar, wie der Gerichtsprozess zeigte.

In einer Nachricht an einen Bekannten schrieb der Angeklagte, er habe überlegt, seine Frau zu erwürgen, zitierte der Vorsitzende Richter. Dann würde er zwar lange Jahre "in den Bau" gehen, müsse sich danach aber nicht mehr mit seiner Frau herumschlagen, hieß es demnach in der Nachricht weiter. Die Kinder würden zwischenzeitlich zu Verwandten kommen, so die Vorstellung des Angeklagten.

Der Angeklagte habe seiner Ex-Partnerin "ihr hübsches Gesicht" nehmen wollen, und als er am Tattag erfahren habe, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite habe, habe er geschrieben, sie müsse "unbrauchbar gemacht werden", fasste der Vorsitzende Richter Zitate aus Chats zusammen. Die Frau sollte für die Männerwelt uninteressant werden.