Eigene Großmutter angezündet? "Gemeingefährlicher" Mann vor Gericht

Landshut - Mit Desinfektionsmittel als Brandbeschleuniger soll ein Mann in Landshut die Haare seiner pflegebedürftigen Großmutter angezündet haben. Die Seniorin erlag knapp vier Wochen nach der Tat ihren Verletzungen.

Der 33-Jährige soll laut Anklage die Haare seiner pflegebedürftigen Großmutter mit Desinfektionsmittel entzündet haben. © Armin Weigel/dpa

Zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Landshut teilte der Anwalt des 33-jährigen Deutschen mit, sein Mandant werde sich "schweigend verteidigen". Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord sowie versuchte Brandstiftung mit Todesfolge vor.

Die Anklage sieht die Mordmerkmale niedere Beweggründe, Heimtücke und Grausamkeit als erfüllt an.

Einem zu Prozessbeginn vorgetragenen Gutachten nach soll der Angeklagte seit etwa 15 Jahren Drogen konsumiert haben und etliche Male in einer Fachklinik zur Behandlung gewesen sein. Die Anklage geht deshalb von einer verminderten, jedoch nicht aufgehobenen Steuerungsfähigkeit aus und hält ihn für gemeingefährlich.

Den Ermittlungen zufolge gab es am 20. März dieses Jahres zwischen dem Angeklagten und seiner Mutter einen Streit um ausstehende Rechnungen. Die beiden hätten sich für verschiedene Räume hinweg angeschrien. Eine Polizistin sagte als Zeugin vor Gericht, bei ihrer Ankunft in der Wohnung sei auf der Kommode im Flur ein Mahnschreiben einer Versicherung an den Sohn gelegen – über 2,75 Euro.

Die Mutter war gerade mit der Betreuung ihrer 94 Jahre alten Mutter beschäftigt, als der Sohn in das Zimmer kam. Unvermittelt soll er die Haare seiner Großmutter angezündet haben.